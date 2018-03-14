В Одесі п'яничка з вікна квартири стріляв по перехожих

В Одесі затримали 33-річного чоловіка, який серед білого дня відкрив вогонь по перехожих та автомобілях.

Про це повідомили в обласній поліції.

Чоловік стріляв з вікна квартири на другому поверсі будинку на вулиці Гайдара в Малиновському районі Одеси.

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Внаслідок інцеденту ніхто не постраждав. Він влучив тільки у дерево та автівку. Поліцію викликала місцева мешканка. На місці з'ясували, що чоловік стріляв із власної зареєстрованої зброї.

Проте, навіщо це робив – не зміг пояснити через сильне алкогольне сп'яніння. Зброю у порушника вилучили. Правопорушника доставлено до відділу поліції та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.