В Одесі розбили пам'ятну дошку герою, який у 2014-му врятував місто від російської окупації

В Одесі на Дерибасівській розбили пам'ятну дошку Ігорю Іванову, який загинув в одеській трагедії 2 травня 2014 року. Тоді герой разом з іншими активістами врятували місто від російської окупації, за яку виступали проросійські колабораціоністи.

Розбиту табличку громадяни виявили зранку та повідомили про неї у поліцію.

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На місце інциденту прибули оперативники. Вони встановлюють усі деталі та причетних до знищення меморіальної таблиці. Подію кваліфікували за статтею про хуліганство.



Пошкоджена меморіальна дошка героєві Ігорю Іванову

Що відомо про події в Одесі 2 травня?

2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

За ці всі роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси і пожежі на Куликовому полі.

Хто такий Ігор Іванов?Ігор Іванов – український активіст та правник. Був командиром-десятником "Правого сектору" в Одесі. Загинув у віці 27 років внаслідок протистояння з проросійськими колаборантами 2 травня 2014 року.



Тоді він отримав вогнепальне поранення у живіт з автомата Калашникова. Ігор був доставлений у лікарню, де й помер від втрати крові.