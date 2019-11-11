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      В Одесі розбили пам'ятну дошку герою, який у 2014-му врятував місто від російської окупації

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      В Одесі розбили пам'ятну дошку героєві Ігорю Іванову
      В Одесі розбили пам'ятну дошку героєві Ігорю Іванову / glavcom.ua

      В Одесі на Дерибасівській розбили пам'ятну дошку Ігорю Іванову, який загинув в одеській трагедії 2 травня 2014 року. Тоді герой разом з іншими активістами врятували місто від російської окупації, за яку виступали проросійські колабораціоністи.

      Розбиту табличку громадяни виявили зранку та повідомили про неї у поліцію.

      До слова: Рада таки створить ТСК щодо трагедії в Одесі: на яких умовах

      На місце інциденту прибули оперативники. Вони встановлюють усі деталі та причетних до знищення меморіальної таблиці. Подію кваліфікували за статтею про хуліганство.

      Одеса, пошкоджена меморіальна дошка, Ігор Іванов
      Пошкоджена меморіальна дошка героєві Ігорю Іванову

      Що відомо про події в Одесі 2 травня?

      2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

      За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

      За ці всі роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси і пожежі на Куликовому полі.

      Хто такий Ігор Іванов?Ігор Іванов – український активіст та правник. Був командиром-десятником "Правого сектору" в Одесі. Загинув у віці 27 років внаслідок протистояння з проросійськими колаборантами 2 травня 2014 року.

      Тоді він отримав вогнепальне поранення у живіт з автомата Калашникова. Ігор був доставлений у лікарню, де й помер від втрати крові.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси
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