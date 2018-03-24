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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В Одесі рятують раритетний музичний інструмент – фісгармонію

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Фісгармонія або мініорган в України у відкритому доступі залишилося лише три. Одеський потребує капітальної реставрації. А на це потрібно 75 тисяч гривень.

Клавішний духовий інструмент зробили в Німеччині в середині 19-го століття, коли на такі речі була мода. Це своєрідний мініорган, який був присутнім в більшості віталень тогочасної знаті. Проте з часом фісгармонія стала справжнім раритетом. В Одесі це – єдиний екземпляр.

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"Родич нашої фісгармонії є в Києві і в Острозькому замку. Їх випускали недовго: винайшли в 10-ті роки 19 століття та випускали до 30-х років 20 століття", – зазначила заступник директора музею ім. Блещунова Зоя Шинчук.

На диво, одеський інструмент досі не втратив звучання. Проте, деякі ритми все ж збились. Михайло Ксида не вперше сідає за цю фісгармонію. Він з колегами часто дає камерні концерти в приміщенні музею Блещунова.

На порятунок фісгармонії кинулись усі працівники музею. Головна складність – у пошуку майстра для реставрації і, звісно, в грошах на рятувальні роботи.

Потрібно замінити деякі деталі механізму, які були шкіряними, бо шкіра пересохла. Але сьогодні ми вже маємо висновок експерта, детальний план реставрації. І сьогодні ми повинні зібрати потрібну суму,
– сказала Зоя Шинчук.

Для порятунку фісгармонії потрібно зібрати 75 тисяч гривень. У музеї сподіваються, що після реставрації, як і раніше, будуть влаштовувати камерні концерти, де всі поціновувачі зможуть особисто почути звучання унікального інструмента.

До слова, днями рокери Detach зіграли разом із симфонічним оркестром запальний концерт у Києві. Музиканти збиралися зробити довгу паузу у виступах, але несподівано передумали.

Теги: Новини України Новини Одеси Музика
Джерело: 24 Канал
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