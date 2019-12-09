В Одесі штурмували нічний клуб, де російський репер назвав день жалоби "показухою": відео

Активісти одеських націоналістичних організацій прийшли сьогодні ввечері у нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти вчорашніх висловлювань російського репера на прізвисько Morgenshtern.

Активісти розписали вікна клубу написами "Сєпарклуб закритий" і показово склали біля входу шини, після чого зайшли всередину. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

До теми: Російський артист Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав день жалоби "йо**ною показухою"

До них вийшов власник закладу Валерій Твердовський, який публічно вибачився і заявив, що "більше такого тут не буде". На цьому акція закінчилася.

Дивіться відео вибачень власника закладу:

Що відомо про скандальні вислови російського репара в Одесі

Російський музикант та блогер Morgenshtern (Алішер Тагірович Моргенштерн) дав концерт в Україні у Одесі 8 грудня. Незважаючи на офіційно оголошений день жалоби з приводу трагедії в Одеському коледжі, артист назвав подію "йо**ною показухою".

Варто додати, що його слова підтримали всі присутні у концерт-залі.

Дивіться відео з Morgenshtern на концерті в Одесі: