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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      В Одесі штурмували нічний клуб, де російський репер назвав день жалоби "показухою": відео

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      Націоналісти змусили власника закладу вибачитись / Думська

      Активісти одеських націоналістичних організацій прийшли сьогодні ввечері у нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти вчорашніх висловлювань російського репера на прізвисько Morgenshtern.

      Активісти розписали вікна клубу написами "Сєпарклуб закритий" і показово склали біля входу шини, після чого зайшли всередину. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

      До теми: Російський артист Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав день жалоби "йо**ною показухою"

      До них вийшов власник закладу Валерій Твердовський, який публічно вибачився і заявив, що "більше такого тут не буде". На цьому акція закінчилася.

      Дивіться відео вибачень власника закладу:

      Що відомо про скандальні вислови російського репара в Одесі

      Російський музикант та блогер Morgenshtern (Алішер Тагірович Моргенштерн) дав концерт в Україні у Одесі 8 грудня. Незважаючи на офіційно оголошений день жалоби з приводу трагедії в Одеському коледжі, артист назвав подію "йо**ною показухою".

      Варто додати, що його слова підтримали всі присутні у концерт-залі.

      Дивіться відео з Morgenshtern на концерті в Одесі:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій Скандал
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