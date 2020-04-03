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      В Одесі спалили авто активіста Дем’яна Ганула

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      Ганул пов'язує підпал зі своєю діяльністю / Фейсбук-сторінка Дем'яна Ганула

      Невідомі спалили автомобіль активіста "Вуличного фронту" Дем’яна Ганула вночі 3 квітня. Ганул пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.

      Активіст повідомив, що звернувся до поліції, але і сам перевірятиме підозрюваних.

      До теми В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото

      Зазначимо, що всього за кілька годин до цього Ганул на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис про те, як поліцейські і чиновник вбивають птахів з Червоної книги. На фото, зробленому взимку, начебто, видно представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого поки невідомо.
       

      Хто такий Дем’ян Ганул?Народився у 1993 році.
      Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського.
      Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі".
      Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінал Поліція
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