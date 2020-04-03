В Одесі спалили авто активіста Дем’яна Ганула
Невідомі спалили автомобіль активіста "Вуличного фронту" Дем’яна Ганула вночі 3 квітня. Ганул пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.
Активіст повідомив, що звернувся до поліції, але і сам перевірятиме підозрюваних.
До теми В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото
Хто такий Дем’ян Ганул?Народився у 1993 році.
Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського.
Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі".
Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 04:56 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
Вибір редакції
-
У НАТО закликали Росію припинити обстріли на Донбасі і підтримку бойовиківсьогодні , 08:03
-
Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фотосьогодні , 10:54
-
Карантин і санкції проти Росії: чи можливе завершення війни на Донбасісьогодні , 08:40
-
Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперіїсьогодні , 06:50
-
Перше китайське місто заборонить їсти котів та собак: як каратимуть порушниківсьогодні , 08:59
-
Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відеосьогодні , 05:36
Пропозиції партнерів
Коментарі