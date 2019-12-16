В Одесі спалили автомобіль соратника Труханова: відео

В Одесі на вулиці Артилерійській згорів позашляховик соратника мера Одеси Геннадія Труханова – Олександра Ахмерова. У 2010-2015 роках він очолював міську виборчу комісію.

Очевидці стверджують, що припаркований позашляховик підпалили за допомогою пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомляє видання "Думська".

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В ДСНС Одещини повідомили, що загиблих та постраждалих немає.

За інформацією ЗМІ, машина належить депутатові Одеської облради від партії "Довіряй справам" і члену виконкому Одеської міськради Олександру Ахмерову.

Дивіться відео з місця підпалу машини соратника Труханова: