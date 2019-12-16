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      В Одесі спалили автомобіль соратника Труханова: відео

      996 Читать новость на русском
      Машину соратника Труханова спалили в Одесі / od.dsns.gov.ua

      В Одесі на вулиці Артилерійській згорів позашляховик соратника мера Одеси Геннадія Труханова – Олександра Ахмерова. У 2010-2015 роках він очолював міську виборчу комісію.

      Очевидці стверджують, що припаркований позашляховик підпалили за допомогою пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомляє видання "Думська".

      До слова: Труханов не захотів уникнути кримінальної відповідальності: чи чекати Одесі дострокових виборів

      В ДСНС Одещини повідомили, що загиблих та постраждалих немає.

      За інформацією ЗМІ, машина належить депутатові Одеської облради від партії "Довіряй справам" і члену виконкому Одеської міськради Олександру Ахмерову.

      Дивіться відео з місця підпалу машини соратника Труханова:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Геннадій Труханов Новини Одеси Пожежа ДСНС
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