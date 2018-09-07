В Одесі спробували підірвати авто директора інституту: фото і відео

В Одесі під авто заклали вибухівку / Поліція Одещини

У п'ятницю, 7 вересня, в Одесі під припаркованим на Фонтанській дорозі автомобілем виявили саморобну вибухівку. Небезпечну знахідку знешкодили на місці.