В Одесі спробували підірвати авто директора інституту: фото і відео
У п'ятницю, 7 вересня, в Одесі під припаркованим на Фонтанській дорозі автомобілем виявили саморобну вибухівку. Небезпечну знахідку знешкодили на місці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.
За попередніми даними правоохоронців, саморобна вибухівка складалася з заряду вибухової речовини, загальною масою 475 грамів у тротиловому еквіваленті.
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Як сповістили джерела ресурсу "Думская", вибухівку підклали під автомобіль директора інституту права та економіки Костянтина Г.
Знешкодження вибухівки, знайденої під авто в Одесі//Фото: Обозреватель
Дивіться відео з Одеси, де під автомобілем знайшли вибухівку:
Джерело: 24 Канал
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