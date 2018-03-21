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В Одесі сталась бійка на борту літака

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У літаку в Одесі сталась бійка
У літаку в Одесі сталась бійка / Фото з відкритих джерел

В Одесі у літаку авіакомпанії "Pegasus", який мав летіти до Туреччини, понад 10 годин близько сотні пасажирів тримали без їжі та води.

Про це повідомляє ТСН.

Пасажирів, які мали летіти до Анкари, запустили після реєстрації у літак компанії Pegasus. Але спочатку надійшло повідомлення про замінування повітряного судна, потім екіпаж літака заявив про технічні несправності.

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Згодом пасажирів повідомили, що повітряне судно не може вилетіти через несприятливу погоду, хоча інші літаки покидали злітну смугу.

Таким чином, в Одеському аеропорту всередині літака на понад десять годин заблокували сотню пасажирів. Без води та їжі у пасажирів почали здавати нерви. Між людьми сталася бійка.

Спочатку у нас "замінували літак", потім у нас "зламався генератор", потім у нас "примерзли колеса". Нас не годують ні платно, ні безкоштовно, їжі у них немає, води в них немає. У нас повний літак, майже всі – турки. Турецька компанія говорить, що винні ми, українська компанія стверджує, що винні турки,
– розповіла обурена пасажирка.

З літака пасажирів так і не випускали. Після втручання журналістів літак дозволили покинути тим пасажирам, хто вже не хотів летіти до Туреччини.

Внаслідок інциденту чимало людей були дуже обурені, оскільки білшість з них мали рейс з пересадкою в Туреччині.

Теги: Новини України Новини Одеси авіація Сутички
Джерело: 24 Канал
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