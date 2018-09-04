В Одесі сталася масштабна пожежа на СТО: постраждали рятувальники

У понеділок ввечері, 3 вересня, на вулиці Дальницька в Одесі спалахнула пожежа у складському приміщенні станції технічного обслуговування. В результаті загоряння постраждало четверо рятувальників.

Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.

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Як розповіли у прес-службі управління ДСНС, до місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загоряння мастильних матеріалів та невідомих речовин у складі на першому та другому поверхах.



В Одесі сталася масштабна пожежа на СТО

Інтенсивна пожежа спричинила низку вибухів невідомого походження.

Внаслідок загоряння обрушився дах, тому пожежа розповсюдилась на площу 150 квадратних метрів. Під час падіння елементів конструкцій даху і гасіння пожежі четверо вогнеборців отримали травми та бригадою швидкої медичної допомоги з різного ступеня ушкодженнями доставлені до лікувальних закладів,

– зазачили у прес-службі ДСНС.

Рятувальники пожежу ліквідували. По місцю виклику були залучені допоміжні служби, аварійні бригади, Національна поліція, служба медицини катастроф. Причина пожежі встановлюється.



В результаті пожежі постраждало четверо рятувальників

До слова, 29 серпня у Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі на Харківському шосе. На відео були зафіксовані густі сірі клуби диму, які охопили частину будівлі.