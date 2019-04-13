19:43
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, сьогодні
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      В Одесі сталися сутички в Літньому театрі: фото і відео

      169 Читать новость на русском

      В Одесі сталися сутички в Літньому театрі між прихильниками будівництва концертного майданчика і активістами, які виступають за збереження там зеленої зони.

      Опівдні там зібрались три десятки активістів проти забудови Літнього театру, повідомляє "Думська".

      Читайте також: Літній театр у Міськсаду Одеси: архітектори представили альтернативний проект

      У сквері в центрі міста напередодні розпочались роботи з благоустрою, але мерія досі не показала людям майбутній проект.

      Тож, люди побоюються, аби замість скверу не виріс черговий торгівельний центр. Прийшли і ті хто, хто підтримує проект благоустрою. В ході мітингу один із противників робіт зажадав прибрати будку охорони. Між сторонами відбулися зіткнення.

      Цей проект благоустрою повинен бути узгоджений з Міністерством Культури, і тільки тоді він може бути реалізований. Зараз такого узгодження немає, немає навіть запиту на таке узгодження, тобто, всі дії, які тут відбуваються, є незаконними,
      – сказала громадська діячка Тетяна Петракевич.

      одеса сутички літній театр
      Сутички біля Літнього театру

      сутички одеса літній театр
      Сутички біля Літнього театру

      сутички одеса театр
      Сутички біля Літнього театру

      одеса сутички літній театр
      Сутички біля Літнього театру

      blog_ava
      Гра престолів: 40 маловідомих фактів про серіал
      сьогодні
      9548
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      сьогодні , 19:23 Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      341
      Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      сьогодні , 19:04 Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      Ukrainer 451
      Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном
      сьогодні , 17:27 Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном
      Світлана Попова 5056
      Что не так с фанатами Порошенко?
      сьогодні , 17:00 Что не так с фанатами Порошенко?
      Ян Валетов 1678
      Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      сьогодні , 16:00 Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      Віталій Дейнега 397
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук