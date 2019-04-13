В Одесі сталися сутички в Літньому театрі: фото і відео
В Одесі сталися сутички в Літньому театрі між прихильниками будівництва концертного майданчика і активістами, які виступають за збереження там зеленої зони.
Опівдні там зібрались три десятки активістів проти забудови Літнього театру, повідомляє "Думська".
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У сквері в центрі міста напередодні розпочались роботи з благоустрою, але мерія досі не показала людям майбутній проект.
Тож, люди побоюються, аби замість скверу не виріс черговий торгівельний центр. Прийшли і ті хто, хто підтримує проект благоустрою. В ході мітингу один із противників робіт зажадав прибрати будку охорони. Між сторонами відбулися зіткнення.
Цей проект благоустрою повинен бути узгоджений з Міністерством культури, і тільки тоді він може бути реалізований. Зараз такого узгодження немає, немає навіть запиту на таке узгодження, тобто, всі дії, які тут відбуваються, є незаконними,
– сказала громадська діячка Тетяна Петракевич.
Сутички біля Літнього театру
Сутички біля Літнього театру
Сутички біля Літнього театру
Сутички біля Літнього театру