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В Одесі стартувала ювілейна Гуморина

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1 квітня – це не лише термін подачі декларацій, але й день дурня, а в Одесі ще й час на "Гуморину". Цього року вона ювілейна і проводять її уже 45 раз.

1 квітня – другий день народження Одеси. Цьогоріч на фестиваль приїхало 100 тисяч туристів. Головною умовою участі в колоні "Гуморини" – якісна вистава, яскраві барви костюмів, ну і звісно хороший настрій. Святкування "Гуморини" розпочали з карнавалу, а ще з яскравих клоунів, професійних музикантів, байкерів та навіть Дарт Вейдера. Усі вони взяли участь у цьогорічному карнавалі.

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"Представляємо країну і місто з барабанами і прапорами, багато подорожуємо. Сьогодні нас покликали подарувати людям радість і посмішки навіть в цю вітряну погоду", – розповіла учасниця Гуморини Вікторія Кабаєва.

Карнавальна колона пройшла містом до головної сцени свята. Хтось із клоунів вийшов на сцену. А хтось продовжив тішити людей у натовпі, розваг було чимало. Вперше під час Гуморини влаштували дрифт-шоу. Автомобілі на швидкості на швидкості влітали у повороти на вуличках Одеси.

Нагадаємо, у суботу, 31 березня, в Одесі в рамках Гуморини відбувся забіг в смішних костюмах International Fun Run, який організувала громадська організація Sport Socium.

Теги: Новини України Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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