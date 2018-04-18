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В Одесі створять путівник по скульптурах відомих котів

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Скульптури котів в Одесі
Скульптури котів в Одесі / 24 Канал

В Одесі митці вирішили вшанувати відомих котів міста і почали робити скульптури.Ставлять їх у різних точках міста: на підвіконнях, у парках і навіть на місцевому ринку. А щоб і туристи могли на власні очі побачити ці творіння – усі місця, де є скульптури, позначать на карті.

Скульптура кицьки Базаріни на "Новому ринку" стоїть в центрі Одеси.

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Вона була улюбленицею продавців і покупців. Жила біля м'ясного відділу близько 10 років. І важила, за словами працівників 18 кілограмів.

Скульптура кицьки Базаріни
Скульптура кицьки Базаріни

Вона була улюбленицею базару, її всі годували. Можливо саме через це вона стала такою великою,
– прокоментувала художниця Тетяна Штикало.

Скульптура кота відомого сатирика Михайла Жванецького Моріса, який солодко спить на портфелі, прикрашає фасад будівлі Всесвітнього клубу одеситів.

Після того, як коти стали невіддільною частиною самої Одеси, їх вирішили нанести й на туристичну мапу міста. І склали цілий маршрут по місцях, де є скульптури легендарних котів, які чимось запам'яталися одеситам, і просто хвостатих у різних позах. Наприклад, цей кіт на Девладівському узвозі. Або ж ціла зграя, яка чекає на тюльку. І на цьому скульптори зупинятися не збираються.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.

До слова, приблизно 2 500 кажанів випустили на волю з Харківського реабілітаційного центру. Сюди з усієї країни звозять травмованих тварин, або тих, які не заснули.

Теги: Новини України Новини Одеси світ тварин
Джерело: 24 Канал
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