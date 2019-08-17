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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Одесі та області оголошено траур за загиблими внаслідок пожежі у "Токіо Стар"

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      Пожежа у готелі "Токіо Стар": в Одесі та області оголошено траур
      Пожежа у готелі "Токіо Стар": в Одесі та області оголошено траур / ptzgovorit.ru

      Через пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", у якій загинули 9 людей, у місті та області 18 серпня оголошено днем трауру. На будівлях виконавчих органів Одеської міськради, установ та організацій міста буде приспущено прапор України та прапор міста з траурними стрічками.

      Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів, зазначає Одеська міськрада.

      Це варто побачити: Як виглядає готель "Токіо Стар" після смертельної пожежі: моторошні фото, відео

      Крім того, про оголошення трауру в Одеські області оголосила в. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Наталія Шаталова. Також вона звернулася до Офісу Президента з проханням допомогти в прискоренні пожежно-технічної експертизи, що допоможе визначити причини пожежі.

      Свої співчуття родичам та близьким внаслідок страшної трагедії висловив і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі.

      Не знаю, що стало причиною пожежі цього разу, але схоже, що після страшного уроку "Вікторії", висновки так ніхто і не зробив. Ми не можемо розраховувати на туристичну привабливість Одеси, поки не забезпечимо елементарну безпеку відпочивальників,
      – заявив Саакашвілі.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.

      Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Пожежа Міхеїл Саакашвілі Жертви
      Джерело: 24 канал
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