В Одесі та області оголошено траур за загиблими внаслідок пожежі у "Токіо Стар"

Через пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", у якій загинули 9 людей, у місті та області 18 серпня оголошено днем трауру. На будівлях виконавчих органів Одеської міськради, установ та організацій міста буде приспущено прапор України та прапор міста з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів, зазначає Одеська міськрада.

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Крім того, про оголошення трауру в Одеські області оголосила в. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Наталія Шаталова. Також вона звернулася до Офісу Президента з проханням допомогти в прискоренні пожежно-технічної експертизи, що допоможе визначити причини пожежі.

Свої співчуття родичам та близьким внаслідок страшної трагедії висловив і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі.