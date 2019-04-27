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      В Одесі тестують два нових "Кентаври" для ВМС

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      Десантно-штурмові катери типу "Кентавр"
      Десантно-штурмові катери типу "Кентавр" / censor.net.ua

      В Одесі протестують два нових десантно-штурмових катери типу "Кентавр", які вже пройшли заводські випробування та незабаром приєднаються до сил постійної готовності Військово-морських сил України.

      Ці катери повинні значно підвищити боєздатність українського флоту, повідомили у прес-центрі Міноборони.

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      У відомстві зазначили, що катери вже кілька разів виходили в акваторію Чорного моря біля берегів Одеської області. Моряки поділилися першими враженнями про новий катер. За їх словами, нові десантні катери маневрові, швидкі та стійкі до морських штормів.

      У катера броньований корпус, на ходу він повністю автономний, а через невеликі розміри ще й малопомітний у морі. Окрім швидкості та маневровості "Кентавр" добротно оснащений озброєнням, щоб знищити окремі маломірні ворожі цілі.

      Варто додати, що катери побудовані за стандартами НАТО. У процесі виробництва, в конструкцію судна були внесені деякі зміни, що дозволили збільшити кількість десанту до 32 військовослужбовців.

      Система управління "Кентавра" працює в автоматичному режимі. На борту є радіолокаційна станція та сучасне навігаційне обладнання. На екранах планшетів чітко зображена вся інформація про поточну надводну ситуацію,
      – зазначив представник суднобудівного підприємства "Завод кузня на Рибальському".

      Катер також оснащені спеціальною системою, яка попереджає про бойове опромінення та автоматично встановлює димову і теплову завісу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України
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