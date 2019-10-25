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      В Одесі "тітушки" напали на людей, бо ті заблокували незаконну забудову: відео

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      В Одесі "тітушки" напали на людей, бо ті заблокували незаконну забудову
      В Одесі "тітушки" напали на людей, бо ті заблокували незаконну забудову / Скріншот з відео 24 каналу

      Бійку влаштували вранці 25 жовтня на Гагарінському плато, де місцеві жителі заблокували будівництво багатоквартирного житлового комплексу. Найняті "тітушки" накинулися на протестуючих і розпорошили газ.

      Інцидент стався на очах у правоохоронців.

      Читайте також: На Одещині маршрутка з пасажирами під час руху провалилася під землю: відео

      Зараз постраждалі поїхали у відділок поліції писати заяви про побиття.

      Дивіться відео побиття людей "тітушками":

      Небайдужі громадяни приходять під будівництво чергувати майже весь день. Проте "тітушки" знесли блок-пост місцевих жителів біля незаконного будівництва.

      Дивіться відеокоментар активістів в Одесі:

      Зазначимо, що забудову визнали незаконною після мітингу на початку 2019 року, але згодом будівництво відновилося. 

      Так виглядає незаконна забудова
      Так виглядає незаконна забудова

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Одеси Тітушки Будівництво Новини нерухомості
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