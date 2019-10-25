В Одесі "тітушки" напали на людей, бо ті заблокували незаконну забудову: відео

Бійку влаштували вранці 25 жовтня на Гагарінському плато, де місцеві жителі заблокували будівництво багатоквартирного житлового комплексу. Найняті "тітушки" накинулися на протестуючих і розпорошили газ.

Інцидент стався на очах у правоохоронців.

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Зараз постраждалі поїхали у відділок поліції писати заяви про побиття.

Дивіться відео побиття людей "тітушками":

Небайдужі громадяни приходять під будівництво чергувати майже весь день. Проте "тітушки" знесли блок-пост місцевих жителів біля незаконного будівництва.

Дивіться відеокоментар активістів в Одесі:

Зазначимо, що забудову визнали незаконною після мітингу на початку 2019 року, але згодом будівництво відновилося.



Так виглядає незаконна забудова