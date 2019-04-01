В Одесі традиційно в День сміху стартувала Гуморина-2019: яскраві фото та відео

В Одесі першого квітня традиційно відбувається Гуморина. Головна тема дійства – кіно, адже цьогоріч своє 100-річчя відзначає одеська кіностудія. Втім, учасники свята не змогли оминути увагою і головні події країни – президентські вибори.

У 2011 році в Одесі висміювали підвищення цін на гречку урядом Азарова, а у 2013 – оспівували сумнозвісні поїзди "Хюндаї", які постійно виходили з ладу.

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Цього ж року місто піджартовує над найактуальнішими подіями – виборами президента. Одесити впевнені, що хороший жарт врятує у будь-якій ситуації

Проте основною темою Гуморини-2019 стало кіно. Учасником мегапараду центральними вулицями Одеса міг стати будь-хто. Головне – цікавий образ і хороший настрій.

На Гуморину з’їхалось чимало учасників з усієї країни. Втім, місцевих також не бракує. Сергій багато років був глядачем параду, а цього разу вперше став учасником.

Окрім цього в рамках Гуморини відбудеться "Комедіада" – фестиваль клоунських колективів зі всього світу. Триватиме свято веселощів до пізньої ночі. Ввечері одеситів розважатимуть святковим концертом.

Як стартувала Гуморина-2019: дивіться відео 24 каналу

Варто зауважити, що парад на головній сцені приймав мер Геннадій Труханов и його друг Вадим Рабінович.



Парад Гуморини-2019 в Одесі