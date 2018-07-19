В Одесі у квартирі підлога обвалилася в підвал: шокуюче фото

В Одесі у квартирі підлога обвалилася в підвал / Фото прес-служби ДСНС

В Одесі в одноповерховому житловому будинку по вулиці Чорноморського козацтва квартира провалилася у підвал. Загиблих і постраждалих немає. Фахівці встановлюють причину обвалення.