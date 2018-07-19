В Одесі у квартирі підлога обвалилася в підвал: шокуюче фото
В Одесі в одноповерховому житловому будинку по вулиці Чорноморського козацтва квартира провалилася у підвал. Загиблих і постраждалих немає. Фахівці встановлюють причину обвалення.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
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19 липня о 11:18 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що в двокімнатній квартирі одноповерхового житловому будинку сталось обвалення підлоги в підвальне приміщення,
– йдеться у повідомленні рятувальників.
Фото з місця події
Джерело: 24 Канал
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