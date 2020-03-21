У найбільшому ТРЦ Одеси City Center сталася пожежа : фото, відео

В Одесі у найбільшому торговому центрі міста City Center, що розташований на проспекті Небесної Сотні, сталася пожежа. Рятувальникам вдалося оперативно загасити вогонь, постраждалих немає.

За попередніми даними, займання сталося на другому поверсі торгового центру, пише місцеве видання "Думська".

Читайте також: В Одесі знову пожежа: горів триповерховий будинок – фото і відео

Усіх працівників та відвідувачів ТРЦ евакуювали. Станом на 20 годину пожежникам вдалося загасити пожежу. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Генеральний директор City Center Андрій Халахур розповів, що загоряння сталося в операторській кінотеатру. Вогонь загасили власною автоматичною системою пожежогасіння.

Зараз рятувальники перевіряють приміщення на наявність прихованих вогнищ. У ТРЦ вже 4 дні не працюють магазини, крім продуктового "Сільпо", аптеки і банку "Восток". На щастя, ніхто в результаті події не постраждав,

– зазначив Халахур.

В Одесі загорівся найбільший торгово-розважальний центр: фото

Пожежа в Одесі у City Center: відео