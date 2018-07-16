В Одесі в готелі знайшли мертвими двох туристів з Естонії

В Одесі в одному з номерів міні-готелю на вулиці Генуезькій знайшли мертвими двох громадян Естонії, які прилетіли в місто 14 липня.

Про це у повідомив радник голови поліції Одеської області Нацполіції Руслан Форостяк, передає "Укрінформ".

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Двох естонських туристів віком 29 і 30 років знайшли у номері готелю мертвими. Проте під час їх огляду не виявлено ознак насильницької смерті. Третього гостя з країни Балтії госпіталізовано у важкому стані. Медики, що поставили діагноз "отруєння наркотичною речовиною", борються за його життя,

– розповів поліцейський.

За його словами, у номері, де жили чоловіки, також виявили декілька пляшок спиртних напоїв і пакетик з кристалічною речовиною білого кольору.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками статті 115 (з приміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України, припускаючи можливість передозування наркотиків жильцями готелю.

Проте, Форостяк додав, що слідчі чекають результатів низки експертиз і не виключають навмисного вбивства туристів, що прилетіли з Естонії.