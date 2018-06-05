В Одесі від кору померла 10-місячна дитина

Хлопчик помер в Одеській міській інфекційній клінічній лікарні, куди був доставлений з Миколаївського району Одеської області.

Цю інформацію підтвердили в департаменті охорони здоров'я Одеської міськради, повідомляє УНІАН.

За словами представника департаменту, дитина померла від обширної пневмонії, що стала ускладненням захворювання на кір. За даними волонтера Катерини Ножевнікової, дитина – наймолодша в багатодітній родині, де на кір перехворіла вся сім'я.

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"Лікарі зробили все можливе. Важка пневмонія, ускладнена кором. Щеплення дитина не встигла отримати за віком – перше роблять у один рік. Мама досі вибирається з хвороби. Старші діти теж перехворіли й одужали. Владик не витягнув, адже народився ослабленим на ранньому терміні", – розповіла Ножевнікова.

Зараз волонтери готують до відправки тіло дитини додому (200 кілометрів від Одеси), оскільки його бабуся не може оперативно знайти відповідний транспорт. Ножевнікова акцентувала, що всі члени сім'ї (крім померлого хлопчика) були щеплені від кору і, на її думку, єдине, що могло запобігти зараженню – колективний імунітет.