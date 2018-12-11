В Одесі від кору померло немовля

В Одесі через ускладнення від кору помер хлопчик 2017 року народження.

Про повідомляє УНІАН з посиланням на департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.

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Зазначається, що хлопчик помер 11 грудня в Одеській міській інфекційній лікарні.

Кір – що це? Небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

"Дитина – житель Одеси, 1 рік 3 місяці, смерть наступила в результаті корової пневмонії. На момент надходження до лікарні була інформація про попередній контакт з хворим на кір", – повідомили в департаменті.

Відомо, що раніше дитина захворіла на бронхіт, тому лікувалася в іншому закладі (в Суворовському районі Одеси), де у нього був контакт з хворим на кір. Потім його направили до інфекційної клінічної лікарні, де діагностували двостороннє запалення легенів.



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