В Одесі від кору померло немовля
В Одесі через ускладнення від кору помер хлопчик 2017 року народження.
Про повідомляє УНІАН з посиланням на департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.
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Зазначається, що хлопчик помер 11 грудня в Одеській міській інфекційній лікарні.
"Дитина – житель Одеси, 1 рік 3 місяці, смерть наступила в результаті корової пневмонії. На момент надходження до лікарні була інформація про попередній контакт з хворим на кір", – повідомили в департаменті.
Відомо, що раніше дитина захворіла на бронхіт, тому лікувалася в іншому закладі (в Суворовському районі Одеси), де у нього був контакт з хворим на кір. Потім його направили до інфекційної клінічної лікарні, де діагностували двостороннє запалення легенів.
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