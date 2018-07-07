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В Одесі відбулась акція на підтримку бранців Кремля: фото та відео

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Акція в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ
Акція в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ / Screenshot

"Свободу полоненим" – із таким гаслом 7 липня одесити зібрались біля пам’ятника Дюку на Приморському бульварі.

Головна вимога активістів – звільнення незаконно ув'язнених українців на окупованих територіях та в Росії.

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Також активісти вимагали провести обмін полонених у форматі всіх на всіх та застосувати норми міжнародного гуманітарного права щодо справ українських політв’язнів. 


Акція в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ


Акція в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ


Акція в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ

Звернулись учасники акції і до нардепів. У них вони вимагали підтримати закон щодо медичної реабілітації колишніх полонених.

Відео: акція в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ

"Я можу сказати на своєму досвіді. Я 30 діб перебував у полоні – умови жахливі були. Це підвали, це приміщення не для того, щоб там перебували люди", – розповів організатор Євген Шляхтін. 

Відео з акції в Одесі на підтримку ув'язнених в РФ

 

Теги: Новини України Новини Одеси Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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