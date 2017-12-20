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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі відкрито найбільший в Україні центр по боротьбі зі смертельною хворобою

16:12, сьогодні 299
В Одесі відкрито найбільший в Україні Центр гемодіалізу
В Одесі відкрито найбільший в Україні Центр гемодіалізу

В Одесі відкрито найбільший в Україні Центр гемодіалізу.

Нова медустанова буде спеціалізуватися на лікуванні ниркової недостатності. Створення центру було ініційовано головою Одеської обласної держадміністрації Максимом Степановим.

"Ниркова недостатність смертельна хвороба, якщо вчасно не забезпечити пацієнта лікуванням. В Одеській області кожна друга людина з таким діагнозом вмирала, повідомив Максим Степанов. Відкриття Центру гемодіалізу вирішить проблему черги за діалізом в Одеській області на 100%".

За даними департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, в Одеській області замісну терапію на хронічну ниркову недостатність потребують близько 700 пацієнтів. Станом на 1 грудня 2017 року одержували гемодіаліз 246 осіб. Ще 134 людини перебували в черзі в зв'язку з дефіцитом місць.

При нирковій недостатності організм втрачає здатність фільтрувати кров від токсичних речовин, без надання медичної допомоги це призводить до смерті.

Теги: Новини Одеси Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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