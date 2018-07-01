В Одесі відзначили день Військово-Морських Сил: яким подарунком поповнилась армія

26-у річницю Військово-Морських Сил сьогодні, 1 липня, відзначають в Україні. Святкові заходи вже 4-й рік поспіль проводять в Одесі, адже після анексії Криму саме там дислокується наш флот. Показ військової техніки, нагородження та вшанування полеглих героїв – таким було цьогорічне святкування.

Вранці на головному причалі Одеси – особовий склад Військово-Морських Сил України. У день професійного свята про службу та досягнення військові говорять неохоче, але радіють що цінність їхньої праці визнають.

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"Це дуже приємно, будь якому службовцю приємно отримувати іменну вогнепальну зброю. Це одна з найвищих відзнак за заслуги під час бойових дій", – прокоментував командир бригади морської піхоти Андрій Гнатов.

Це відзнака Міноборони за зміцнення обороноздатності. Служу я 20 років. Дуже приємно, коли твоя діяльність, все, що ти робиш, помічається,

– розповів капітан 2-го рангу Роман Руденський.

Цього дня не могли не згадати про колег, що стали жертвами війни на Сході. За більш як чотири роки бойових дій на Донбасі Військово-Морські Сили України втратили 51 бійця. Цей день для військових моряків став нагодою заявити про свою позицію і бути почутими.



На головному причалі Одеси – особовий склад Військово-Морських Сил України



Цей день для військових моряків став нагодою заявити про свою позицію



Вони долучились до всесвітньої акції на підтримку Сенцова

Службовці долучились до всесвітньої акції на підтримку Олега Сенцова. Вони влаштували флешмоб: тримали плакати із закликами "Save Oleg Sentsov".

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1 липня, на честь свята, армія поповнилася чотирма малими броньованими артилерійськими катерами. Їх включили до складу ВМС України. А прапори для флагштоків командирам вручив міністр оборони Степан Полторак.



Міністр оборони Степан Полторак відвідав Одесу



Армія поповнилася чотирма малими броньованими артилерійськими катерами



Полторак вручив прапори для флагштоків командирам

Це вже друга партія таких артилерійських катерів. Минулоріч до українського флоту зарахували ще дві військові одиниці. Нові катери символічно носять назви українських міст – це Лубни, Кременчук, Нікополь та Вишгород.

Під час випробувань на Чорному морі всі недоліки та побажання екіпажу представники заводу "Кузня на Рибальському" врахували, доробили катера, які успішно пройшли випробування, показали гарні характеристики,

– зазначив командир катеру Лубни Іван Довгих.

Неподалік від морського вокзалу влаштували показ військової техніки на чолі з флагманом флоту "Гетьманом Сагайдачним". Загалом до святкування Дня Військово-Морських Сил залучили 15 бойових кораблів. Подивитися, чим здатний оборонятися вітчизняний флот, могли всі охочі.