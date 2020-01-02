В Одесі використані новорічні ялинки обмінюватимуть на солодощі: адреси

Вперше в Одесі проходить акція з обміну використаних ялинок, сосен і смерек на солодощі. Для цього у всіх чотирьох районах міста запрацювали пункти прийому хвойних дерев.

Про таку можливість для жителів Одеси повідомили на сайті міської ради.

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Кожна людина, яка прийняла рішення позбавитися після новорічних свят від ялинки, може зробити це в спеціально відведеному місці, а не біля сміттєвих контейнерів,

– йдеться в повідомленні.

В обмін на дерево можна буде отримати цукерки або інші солодощі. Акція триватиме до 1 лютого. Для прийому ялинок створили пункти прийому у чотирьох районах Одеси. Всього таких місць 67. Вони розміщені у дворах житлових будинків, біля торгових центрів, в зеленій зоні.

Детальний список місць, куди можна принести використану новорічну ялинку, тут.

15 пунктів прийому використаних новорічних ялинок, сосен і смерек запрацювали й у Києві. Зібрані дерева перероблятимуть на тріску на спеціальному механізмі.