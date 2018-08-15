В Одесі викрили сутенерку, яка зводила повій з іноземними клієнтами

Жінка організовувала надання сексуальних послуг в одному із масажних салонів, розташованих у центрі міста.

Про це повідомив відділ комунікації поліції в Одеській області.

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Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Одеській області затримали 33-річну жительку Одеси, яка під виглядом масажного салону, що працював у центрі міста, організовувала надання послуг сексуального характеру.



Затримана сутенерка

Жінка шукала повій віком від 20 до 25 років за допомогою рекламних оголошень в інтернеті та створювала їм умови для роботи з клієнтами, серед яких були іноземні громадяни.



Гроші отримані від клієнтів

Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень. Гроші отримані від протиправної діяльності, сутенерка розподіляла між завербованими жінками.



Послуги "масажного салону"

Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні "масажного салону" правоохоронці виявили отримані від клієнтів кошти у розмірі 32 тисяч гривень та 200 доларів, електронні носії інформації та рекламні буклети.



Рекламні буклети

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які причетні до скоєння злочину.