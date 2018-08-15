В Одесі викрили сутенерку, яка зводила повій з іноземними клієнтами
Жінка організовувала надання сексуальних послуг в одному із масажних салонів, розташованих у центрі міста.
Про це повідомив відділ комунікації поліції в Одеській області.
Читайте також: У Борисполі затримали сутенерів за продаж українок в сексуальне рабство
Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Одеській області затримали 33-річну жительку Одеси, яка під виглядом масажного салону, що працював у центрі міста, організовувала надання послуг сексуального характеру.
Затримана сутенерка
Жінка шукала повій віком від 20 до 25 років за допомогою рекламних оголошень в інтернеті та створювала їм умови для роботи з клієнтами, серед яких були іноземні громадяни.
Гроші отримані від клієнтів
Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень. Гроші отримані від протиправної діяльності, сутенерка розподіляла між завербованими жінками.
Послуги "масажного салону"
Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні "масажного салону" правоохоронці виявили отримані від клієнтів кошти у розмірі 32 тисяч гривень та 200 доларів, електронні носії інформації та рекламні буклети.
Рекламні буклети
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які причетні до скоєння злочину.