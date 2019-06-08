В Одесі випав випав град незвичайної форми: фото

Літня погода не завжди може порадувати теплом і сонцем. Днями дісталось Одесі. Там випав великий град доволі незвичайної форми – шипоподібної.

Сталось це в Арцизькому районі міста. Деякі бурулі був розміром з півдолоні і не округлі, а кострубаті, передає "Думская". Читайте також: Повінь наробила лиха в Україні: шокуючі фото, відео наслідків негоди Містяни діляться фото негоди у соцмережах. Град в Одесі: фото