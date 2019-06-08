В Одесі випав випав град незвичайної форми: фото
Літня погода не завжди може порадувати теплом і сонцем. Днями дісталось Одесі. Там випав великий град доволі незвичайної форми – шипоподібної.
Сталось це в Арцизькому районі міста. Деякі бурулі був розміром з півдолоні і не округлі, а кострубаті, передає "Думская".
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Містяни діляться фото негоди у соцмережах.
Град в Одесі: фото
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