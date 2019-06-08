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      В Одесі випав випав град незвичайної форми: фото

      1410 Читать новость на русском
      Град в Одесі
      Град в Одесі / dumskaya.net

      Літня погода не завжди може порадувати теплом і сонцем. Днями дісталось Одесі. Там випав великий град доволі незвичайної форми – шипоподібної.

      Сталось це в Арцизькому районі міста. Деякі бурулі був розміром з півдолоні і не округлі, а кострубаті, передає "Думская". 

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      Містяни діляться фото негоди у соцмережах. 

      Град в Одесі: фото

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Негода в Україні Погода
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