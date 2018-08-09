В Одесі вітчим кілька місяців розбещував неповнолітню

Одеські поліцейські викрили вітчима, який розбещував 14-річну пасербицю. З дівчиною працюють психологи.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

Читайте також: На Вінниччині таксист зґвалтував дівчину

Зі слів дитини, 40-річний вітчим впродовж кількох місяців погрозами змушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те саме по відношенню до неї. Залякана чоловіком дівчина довгий час боялася зізнатися матері, і зробила це лише зараз,

– повідомили у поліції.

Коли правоохоронці прибули на місце події і чекали повернення додому підозрюваного, останній, помітивши автомобіль поліцейських, почав тікати. Однак, за кілька хвилин переслідувань, його зупинили на одній із вулиць міста, де той намагався сховатись.

"Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – повідомили правоохоронці.