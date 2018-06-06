В Одесі водійку, яка на переході збила на смерть жінку з дівчинкою, залишили під вартою

Водійку Лідію Войтову, яка в Одесі на переході на смерть збила жінку з дитиною, відправили за ґрати. Таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів.

Вони саме наполягали на утриманні під вартою без права внесення застави. Обвинувачення побоюється, що жінка може не з'являтись на майбутні судові засідання, а також впливати на свідків.

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Водночас адвокати вважали цей запобіжний захід надто суворим. Мовляв, жінка вдова. Проживає з дітьми та онуками. А свого часу всиновила трьох дітей. Нагадаю, трагічна ДТП сталася ввечері 2 червня. На нерегульованому пішохідному переході 68-річна водійка Toyota наїхала на людей. В аварії загинули 3-річна дівчинка зі своєю вагітною тіткою.