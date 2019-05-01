В Одесі ввели контроль на в'їзд у місто через трагедію 2 травня

В Одесі 1 травня ввели контроль на в'їзд у місто, тож на стаціонарних і додаткових постах правоохоронці ретельно перевірятимуть автомобілі. Це пов’язано з масовими заходами до річниці трагедії 2 травня, коли загинули 48 людей і ще 200 зазнали поранень.

2 травня вранці розпочнеться посилене патрулювання центральних вулиць Одеси, там тимчасово обмежать рух. А всі колони учасників масових акцій супроводжуватимуть підрозділи поліції діалогу, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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На всіх локаціях працюватимуть фільтраційні пункти і кінологи. Яровий закликав не приносити заборонені предмети і символіку.

А ще в місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації – поліція діалогу. Ці поліцейські не застосовуватимуть жодного примусу, адже їхні головні завдання – налагодження взаємодії поліції та населення і запобігання будь-яким конфліктам під час масових заходів. Поліція діалогу роз'яснюватиме українцям їхні права і обов'язки, а також закони та наслідки їхнього порушення.

Щоб запобігти порушенням громадського порядку на Куликовому полі і Соборній площі введуть тимчасові обмеження. Вхід у ці місця буде тільки через встановлені фільтраційні пункти. А ще в цих районах діятимуть обмеження руху транспорту.

Загалом публічну безпеку і порядок в Одесі забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців. Крім поліцейських, працюватимуть і військовослужбовці Нацгвардії, курсанти університету внутрішніх справ, а також правоохоронці з інших регіонів. Всі вони в посиленому режимі патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення людей.

Що відомо про трагедію в Одесі 2 травня? 2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.



За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.