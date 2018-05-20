В Одесі вже розпочинається пляжний сезон: яка ж ситуація з орендою житла

Перші туристи приїхали перевірити температуру моря на вихідних, а продавці екскурсій та креветок вже на низькому старті масових продажів.

Одеса – перлина біля моря, як її полюбляють називати місцеві.

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Щороку на відпочинок сюди приїжджають кілька мільйонів туристів. Одні їдуть купатися та засмагати, а інші – дивитись архітектуру та їздити на екскурсії.

Мені дуже подобається архітектура, вона просто якась чарівна. Я не можу навіть описати, яке все старовинне, таке красиве,

– сказала туристка з Києва Ірина.

Цього року пляжне місто очікує більше двох з половиною мільйонів гостей. А варіантів подобової оренди в Одесі вистачає, від 300-400 грн. Однак, коли починаєш бронювати – виявляється, що всі вони зайняті, а вільні лише від 1000-1200 за добу.

За 1000 гривень можна винайняти двокімнатну квартиру майже в центрі міста. Однак дорого, не означає затишно. І зовсім не захищає від пропаленого дивану чи підтопленої стелі. Та житло – це лише одна базова витрата. До цього ще 500 або 1000 гривень на людину – їжа у вихідні.

Мені здається тут кльово відпочивати, коли не вся Україна тут відпочиває влітку. Може якраз у міжсезоння, якраз зараз тут саме добре і саме вигідно,

– відповів турист Оскар.

Що ж до інших витрат, то більшість пляжів безкоштовні, а шезлонги та парасолі вже розкладені тут в очікуванні гостей. Екскурсії по місту та по морю в середньому коштують 250 гривень з людини, а набір найпростіших сувенірів обійдуться максимум у кілька сотень гривень.