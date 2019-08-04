22:17
4 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      В Одесі за 2 дні випала двомісячна норма опадів: є перша жертва негоди – фото 18+

      205 Читать новость на русском
      Велика вода в Одесі
      Велика вода в Одесі / Думская

      Безперервний потужний дощ в Одесі став результатом того, що в місті за 2 дні випала двомісячна норма опадів. Окрім того, місто потопає у зливових стоках. Дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каменів. А ось на півдні Одеської області селевий потік вбив людину.

      Стихія забрала життя жителя села Молога, що у Білгород-Дністровському районі. Трагедія трапилась на території садового кооперативу, де чоловік працював зварювальником. Він не встиг врятуватися від потужного селевого потоку і потонув, передає "Новинний портал Бессарабії".

      Актуально: Потужна негода накрила Дніпро і Запоріжжя: вирвані дерева, затоплені вулиці – фото і відео

      Річ у тім, що в сусідньому селі прорвало дамбу, і великі потоки змивали все на своїй дорозі. Висота води сягала 1,5 метра.

      жертва негода Одещина
      Чоловіка знайшли вранці 4 серпня/фото "Новинний портал Бессарабії"

      У самій Одесі висота води на затоплених вулицях подекуди діставала до бамперів автомобілів. Пішоходи змушені переходити потоки води вбрід по коліна у воді.

      Аномальна кількість опадів випала в Одесі за минулу добу. З 3 по 4 серпня 2019 року в Одесі випала двомісячна норма опадів,
      – повідомляє прес-служба ДСНС.

      А ось вдень 4 серпня ураган здув громіздкі металеві риштування прямо на припарковані поруч авто, пошкодження отримали 14 машин.

      негода Одеса
      Через негоду в Одесі впала металева конструкція, вона пошкодила понад десяток авто/ фото "Думская"

      Не менше постраждав і відомий пляж "Аркадія". Потоком води там вимило величезну траншею, яка оголила трубу, що йде з аквапарку.

      пляж Одеса негода
      Негода вирила величезну траншею на пляжі та оголила стічну трубу/ фото "Думская"

      Крім того, на території пляжу розірвало двометровий зливовий колектор – з нього бив фонтан бруду.

      Муніципальний пляж не постраждав від потоків води, але його повністю закидало водоростями.

      негода Одеса пляж
      Один із одеських пляжів після негоди/ фото "Думская"

      Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

       

      blog_ava
      Скандал з партією "Свобода": як націоналісти пов'язані з агентурою Кремля
      сьогодні
      5114
      Теги: Новини України Новини Одеси Жертви Негода в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 серпня: масові розстріли у США та негода в Україні
      сьогодні , 22:15 Головні новини 4 серпня: масові розстріли у США та негода в Україні
      1
      Антирейтинг Путіна і бойовики проти сбушників: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Антирейтинг Путіна і бойовики проти сбушників: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 160
      Найсмішніші меми тижня: батл між Богданом і Кличком та похмілля у Трускавці
      сьогодні , 20:20 Найсмішніші меми тижня: батл між Богданом і Кличком та похмілля у Трускавці
      4067
      Удар російських бойовиків по військовим та загибель підлітка у Харкові – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Удар російських бойовиків по військовим та загибель підлітка у Харкові – топ-5 відео тижня
      754
      Українці самі в себе крадуть історію, або Чому чорні археологи дійсно важлива проблема
      сьогодні , 19:00 Українці самі в себе крадуть історію, або Чому чорні археологи дійсно важлива проблема
      Олекса Коба 584
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук