В Одесі за 2 дні випала двомісячна норма опадів: є перша жертва негоди – фото 18+

Безперервний потужний дощ в Одесі став результатом того, що в місті за 2 дні випала двомісячна норма опадів. Окрім того, місто потопає у зливових стоках. Дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каменів. А ось на півдні Одеської області селевий потік вбив людину.

Стихія забрала життя жителя села Молога, що у Білгород-Дністровському районі. Трагедія трапилась на території садового кооперативу, де чоловік працював зварювальником. Він не встиг врятуватися від потужного селевого потоку і потонув, передає "Новинний портал Бессарабії".

Актуально: Потужна негода накрила Дніпро і Запоріжжя: вирвані дерева, затоплені вулиці – фото і відео

Річ у тім, що в сусідньому селі прорвало дамбу, і великі потоки змивали все на своїй дорозі. Висота води сягала 1,5 метра.



Чоловіка знайшли вранці 4 серпня/фото "Новинний портал Бессарабії"

У самій Одесі висота води на затоплених вулицях подекуди діставала до бамперів автомобілів. Пішоходи змушені переходити потоки води вбрід по коліна у воді.

Аномальна кількість опадів випала в Одесі за минулу добу. З 3 по 4 серпня 2019 року в Одесі випала двомісячна норма опадів,

– повідомляє прес-служба ДСНС.

А ось вдень 4 серпня ураган здув громіздкі металеві риштування прямо на припарковані поруч авто, пошкодження отримали 14 машин.



Через негоду в Одесі впала металева конструкція, вона пошкодила понад десяток авто/ фото "Думская"

Не менше постраждав і відомий пляж "Аркадія". Потоком води там вимило величезну траншею, яка оголила трубу, що йде з аквапарку.



Негода вирила величезну траншею на пляжі та оголила стічну трубу/ фото "Думская"

Крім того, на території пляжу розірвало двометровий зливовий колектор – з нього бив фонтан бруду.

Муніципальний пляж не постраждав від потоків води, але його повністю закидало водоростями.



Один із одеських пляжів після негоди/ фото "Думская"

Дивіться відео кореспондента 24 каналу: