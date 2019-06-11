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      В Одесі заборонили купатися у морі, бо воно позеленіло: фото та відео

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      В Одесі позеленіло море
      В Одесі позеленіло море / odesa.consumer.gov.ua

      В Одесі за останні 2 дня позеленіло море. Причинами аномального явища стали спека і дощі, які спровокували цвітіння водоростей Nodularia spumigena.

      Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей, йдеться на сайті відомства.

      Це важливо! Зелене море в Одесі: чим це небезпечно для екології та людини

      Справа у тому, що інтенсивний розвиток водоростей може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів.

      Саме тому Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді. Окрім того, населення також застерігають від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

      зелене море одеса
      Собака щойно вийшов із зеленого моря в Одесі/ Фото: "Думская"

      Цвітіння водорослей в Одесі виникає часто в кінці травня та на початку червня, а закінчується при першому невеликому похолоданні. За словами біологів, для шкіри контакт з цими водоростями не є небезпечний, але при попаданні всередину організму вони можуть викликати отруєння.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Чорне море Екологія
      Джерело: 24 канал
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