В Одесі заборонили купатися у морі, бо воно позеленіло: фото та відео

В Одесі за останні 2 дня позеленіло море. Причинами аномального явища стали спека і дощі, які спровокували цвітіння водоростей Nodularia spumigena.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей, йдеться на сайті відомства.

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Справа у тому, що інтенсивний розвиток водоростей може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів.

Саме тому Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді. Окрім того, населення також застерігають від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.



Собака щойно вийшов із зеленого моря в Одесі/ Фото: "Думская"

Цвітіння водорослей в Одесі виникає часто в кінці травня та на початку червня, а закінчується при першому невеликому похолоданні. За словами біологів, для шкіри контакт з цими водоростями не є небезпечний, але при попаданні всередину організму вони можуть викликати отруєння.