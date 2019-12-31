В Одесі загадково зник американець: втік з готелю, де його непокоїли змії та хом’яки
Загадкова історія трапилась в Одесі з 50-річним американцем Майклом. Його розшукує батько, саме він зателефонував до поліції з проханням розшукати його сина.
Під час розслідування правоохоронцям вдалося з’ясувати, що Майкл 25 грудня поселився в невеличкому готелі на розі вулиці Дерибасівської та Катеринівської. Про це з посиланням на власні джерела в одеській поліції пише "Думська".
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В готелі він відразу почав скаржитися адміністрації, що його непокоять змії та хом’яки у його номері.
Чоловіку дали ключі від іншої кімнати, проте вже в ніч на 26 грудня американець розгромив її, зібрав власні речі та покинув готель.
Більше його ніхто не бачив, тривають пошуки.