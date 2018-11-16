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      В Одесі затопило дві вулиці через аварію в каналізації: відео вуличних "озер"

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      В Одесі затопило дві вулиці через аварію в каналізації
      В Одесі затопило дві вулиці через аварію в каналізації / od-news.com

      Вночі 16 листопада в Одесі на вулиці Львівській та Йогана Гена сталася аварія – прорвало трубу, розташовану глибоко під землею в каналізаційному колодязі.

      Про це йдеться на сайті "Kekc.news".

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      Внаслідок низького розташування вулиць, їх майже повністю залили стічні води, тому там утворилося ціле озеро. 

      Відео на вулиці Львівській в Одесі


      На місце аварії надіслали бригаду та ремонтників комунального підприємства, що намагалася відвести стічні води. Але тиск стічних вод досить сильний, що ускладнює процес ремонту.

      Коли будуть встановлені причини прориву і ліквідована сама аварія – невідомо. Однак, жителів будинків, які розташовані поруч, заспокоїли тим, що їм можна не хвилюватися за відключення води, адже цей водопровід з каналізацією не пов'язаний.

      Другий прорив стався на проїжджій частині на вулиці Йоганна Гена в Малиновському районі – повідомили очевидці в соцмережах.

      Відео "озера" на вулиці Йогана Гена в Одесі


      Нагадаємо, у середу, 14 листопада, у Києві виникла проблема: на території житлового комплексу "Комфорт Таун" сталася аварія на трубопроводі. Так, через прорив труби на вулиці Регенераторній водою залило величезну територію житлового комплексу.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації комунальні послуги Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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