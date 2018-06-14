В Одесі затримали групу фальшивомонетників: відео спецоперації правоохоронців

В Одесі затримали злочинну групу, яка займалася придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої валюти. Група складалася з п'яти осіб. Спецоперація із їх затримання відбулася 14 червня.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Зловмисники збували підроблені купюри за ціною, що становила 30-40% від їх номіналу. Серед підробок були банкноти як української, так і іноземної валюти. До складу групи входило п’ять осіб, троє з яких – громадяни однієї із держав Кавказького регіону. При цьому організатор злочинної групи керував діями спільників, перебуваючи в місцях обмеження волі", – розповіли деталі у поліції.

Затримання групи відбулося під час спроби зловмисників продати черговий "транш" підроблених коштів у розмірі 9 тисяч євро.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відео затримання в Одесі групи фальшивомонетників