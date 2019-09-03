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      В Одесі затримали іноземця, який розстріляв авто та пограбував відділення "Нової пошти"

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Озброєний рушницею чоловік на трасі "Київ-Одеса" обстріляв авто "Mitsubishi Pajero", а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштове відділення в селі Нерубайське.

      Нацполіція Одещини повідомила, що зловмисник побачивши на узбіччі дороги "Київ-Одеса" припаркований позашляховик, зробив по ньому кілька пострілів з рушниці. Водій, який перебував всередині авто отримав поранення внаслідок нападу, однак швидко втік з місця.

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      В той же день в селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення "Нової пошти". Погрожуючи працівнику та здійснивши постріл у стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та зник в невідомому напрямку.

      Згодом поліції вдалося виявити та затримати зловмисника. Ним виявився 39-річний іноземець, який тимчасово проживав в Одесі.

      Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за замах на умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред'явлення зловмисникові підозри за розбій.

      Максимальне покарання, передбачене за подібні злочини, – до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

      Наразі у поліції також перевіряють чоловіка на можливу причетність до інших злочинів скоєних у регіоні.

      До слова, 1 вересня у Києві правоохоронці спільно з членами "Автопатруль Майдан" затримали громадянина Киргизії на стоянці одного із супермаркетів. В його сумці поліцейські виявили три гранати з запалами, а також пістолет і дві повні обойми патронів до нього.

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      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Зброя Кримінальні новини Нова пошта
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