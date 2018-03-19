В Одесі затримали міжнародного телефонного оператора, який співпрацював з ФСБ Росії

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили в Одесі міжнародного оператора телефонного зв'язку на співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини у мережі російських операторів мобільного зв’язку. Для цього був задіяний спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс,

– повідомляють у СБУ.

Через цей незаконний канал зв’язку бойовики "ЛНР" вільно спілкувалися між собою та російськими кураторами. Спецслужби РФ отримали контроль над персональними даними і телефонними розмовами українських громадян і організацій, які користувались "послугами" цього оператора.

Правоохоронці вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад півмільйона гривень, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку, а також листування і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв’язку представникам терористичної організації "ЛНР" та співпраці з ФСБ РФ.

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У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.