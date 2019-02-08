06:12
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      В Одесі затримали на хабарі начальника вокзалу

      13 Читать новость на русском
      Одеський вокзал
      Одеський вокзал / Фото з відкритих джерел

      Начальника одеського вокзалу Олега Сироту затримали у четвер ввечері за підозрою у систематичному вимаганні та отриманні хабарів.

      Про це повідомило видання "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

      Читайте також: Михайлик вимагає експертизу кулі закордоном, аби українські слідчі не сфальсифікували докази

      Зазначається, що Сироту затримали прямо у приміщенні вокзалу, який оточила поліція. Після затримання на вокзалі та у кабінеті начальника було проведено обшуки.

      Він систематично вимагав та отримував по 200-300 доларів у підприємців, які працювали на території вокзалу. Займається ним обласна прокуратура, управління захисту економіки і наслідок ГУНП,
      – йдеться у повідомленні.

      Джерело у ГУНП в Одеській області повідомило виданню УНІАН що Сироту затримали під час отримання чергового хабара у розмірі 7 тисяч гривень.

      Що відомо про Олега Сироту?Колись відомий чиновник, що обіймав посаду голови Малиновської райадміністрації, очолював управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя міськради і був начальником головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення обласної адміністрації.

      blog_ava
      Росія готується до повномасштабної війни: хто може стати її новим противником
      сьогодні
      1235
      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Хабар
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      7 лютого , 23:50 Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      Ірина Шиба 132
      Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      7 лютого , 22:25 Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      2627
      Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 338
      Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      7 лютого , 21:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      2124
      Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес
      7 лютого , 20:05 Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес
      Світлана Попова 647
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук