В Одесі затримали на хабарі начальника вокзалу

Начальника одеського вокзалу Олега Сироту затримали у четвер ввечері за підозрою у систематичному вимаганні та отриманні хабарів.

Про це повідомило видання "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зазначається, що Сироту затримали прямо у приміщенні вокзалу, який оточила поліція. Після затримання на вокзалі та у кабінеті начальника було проведено обшуки.

Він систематично вимагав та отримував по 200-300 доларів у підприємців, які працювали на території вокзалу. Займається ним обласна прокуратура, управління захисту економіки і наслідок ГУНП,

– йдеться у повідомленні.

Джерело у ГУНП в Одеській області повідомило виданню УНІАН що Сироту затримали під час отримання чергового хабара у розмірі 7 тисяч гривень.

Що відомо про Олега Сироту?Колись відомий чиновник, що обіймав посаду голови Малиновської райадміністрації, очолював управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя міськради і був начальником головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення обласної адміністрації.