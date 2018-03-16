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В Одесі затримали озброєну банду викрадачів людей: злочинці вимагали 200 тисяч доларів викупу

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Вилучена під час обшуку зброя
Вилучена під час обшуку зброя

В Одесі затримали членів озброєної банди, яка спеціалізувалася на викраданні людей з метою вимагання за їх звільнення викупу в особливо великих розмірах.

Деталі цієї справи розповів перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. За його словами, банда була створена за етнічною ознакою – до її складу входили вихідці з Кавказького регіону.

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Один із затриманих підозрюваних

"Зокрема, встановлений факт викрадення у листопаді 2017 року жителя Одеси за звільнення, якого злочинці вимагали у його рідних 200 тисяч доларів", – розповів В’ячеслав Аброськін.

Завдяки діям поліції було області встановлено та затримано п’ять безпосередніх виконавців злочину. Було проведено більше тридцяти обшуків за місцями реєстрації та фактичного проживання підозрюваних, транспортних засобів вищевказаних осіб, а також місць утримання злочинцями потерпілих. Під час обшуків було виявлено та вилучено речові доками по справі, транспортні засоби та безліч різної зброї: кулемет, автомат, пістолети, гранати тощо.

Вилучена зброя

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Чотирьом із затриманих суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини В'ячеслав Аброськін
Джерело: 24 Канал
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