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В Одесі жінку прикували ланцюгом за шию до стіни

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В Одесі жінку прикували ланцюгом за шию до стіни
В Одесі жінку прикували ланцюгом за шию до стіни / фото із соцмереж

11 квітня поліцейські отримали інформацію, що у Малиновському районі Одеси в приватному будинку кричить людина. На місці виклику правоохоронці помітили жінку, яка перебувала у помешканні та просила по допомогу. Вона була прикута ланцюгом за шию до стіни.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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"Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, поліцейські через вікно проникли до приміщення. Патрульні, спільно з рятувальниками, які терміново прибули на виклик, визволили заручницю. 27-річну потерпілу передали медикам", – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі слідчі вживають першочергові заходи щодо встановлення та затримання особи причетної до скоєння даного злочину.


В Одесі жінку прикували ланцюгом за шию до стіни

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 Канал
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