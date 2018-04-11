11 квітня поліцейські отримали інформацію, що у Малиновському районі Одеси в приватному будинку кричить людина. На місці виклику правоохоронці помітили жінку, яка перебувала у помешканні та просила по допомогу. Вона була прикута ланцюгом за шию до стіни.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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"Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, поліцейські через вікно проникли до приміщення. Патрульні, спільно з рятувальниками, які терміново прибули на виклик, визволили заручницю. 27-річну потерпілу передали медикам", – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі слідчі вживають першочергові заходи щодо встановлення та затримання особи причетної до скоєння даного злочину.



В Одесі жінку прикували ланцюгом за шию до стіни