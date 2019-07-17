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      В Одесі жінку зґвалтували двоє хлопців, які приїхали на виклик таксі

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      Зґвалтування в Одесі
      Зґвалтування в Одесі / Sky News

      В Одесі затримали хлопців, які зґвалтували жінку ввечері 16 червня. Зловмисники вже потрапляли у поле зору правоохоронців через напад на іншу мешканку Одеси у травні 2019 року.

      Інцидент трапився в районі вулиці Лиман близько одинадцятої вечора. Про це повідомляє УНН.

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      25-річна одеситка викликала таксі через мобільний додаток. За викликом приїхав автомобіль, в салоні якого окрім водія перебував ще один чоловік.

      Чоловіки завезли потерпілу в безлюдне місце, застосовували фізичну силу та погрожували ножем, після чого вступили з нею в статевий контакт. Завершивши свої справи, злочинці поїхали, залишивши потерпілу в очереті та прихопивши з собою її сумку та мобільний телефон.

      На щастя, водій який проїжджав повз, допоміг дівчині дістатись до поліцейського відділку. Через кілька годин правоохоронці вийшли на слід підозрюваних. Зловмисники виявилися рідними братами, 1995-го і 1997-го років народження.

      Згвалтування в таксі Одеса
      Підозрюваних у зґвалтуванні 25-річної Одеситки затримали вдома 

      Чоловіків затримали за місцем проживання в Лиманському районі. У їхньому будинку та автомобілі був проведений обшук, внаслідок чого поліція вилучила речові докази злочину. 

      В травні 2019-го року брати скоїли розбійний напад на мешканку Суворовського району Одеси. Тоді суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Одеси Згвалтування Кримінальні новини
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