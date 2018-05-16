В Одесі знайшли коньяк 30-х років

Знахідкою старовинного коньяку закінчився незвичайний квест від Музею історії Шустова.

Два місяці любителі загадок і поціновувачі шляхетного напою шукали загублений у далекі 30-ті шустовський коньяк, щоб повернути "скарби" Музею і отримати у подарунок бочонок витриманого марочного коньяку "Золотий Дюк".

"Ми неймовірно раді, що коньяк, який пролежав більше ніж 80 років у сховку, повернувся і поповнив нашу колекцію. А в суботу в стінах Музею коньячної справи Шустова ми не тільки віддячимо тому, хто знайшов "скарб", але й почастуємо всіх бажаючих, відкривши одну зі знайдених пляшок старовинного коньяку", – розповів директор Музею Сергій Дяченко.

Крім того, 19 травня 2018 року у Музеї на гостей чекає порівняльна дегустація витриманих коньяків Shustoff і французьких коньяків 1960-1980-х років. Про це Сергій Дяченко написав на своїй сторінці у Facebook.