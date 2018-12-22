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      В Одесі знайшли людські рештки, які пролежали в баку для палива 20 років

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      В Одесі знайшли людські рештки, які пролежали в баку для палива 20 років
      / Фото з відкритих джерел

      В одному з приватних будинків у Суворовському районі, що на Одещині, виявили скелетовані рештки двох тіл.

      Про це повідомили правоохоронців мешканці будинку, які його орендують, зазначили у прес-службі Нацполіції в Одеській області. 

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      "З’ясувалося, що більше десяти років будинок здається в оренду. Мешканці вирішили зробити каналізацію та винайняли працівників, щоб ті прочистили ємність для збереження рідкого палива, яка була вкопана біля будинку та близько 20 років не використовувалася за призначенням. Під час відкачування рідини з ємності робітники і виявили людські скелети без зовнішніх ознак насилля", – йдеться у повідомленні. 

      Разом з людськими рештками виявили чоловічий годинник, фрагменти одягу та жіночої сумки. Їх передали на експертизу. 

      Наразі правоохоронці намагаються встановити особи загиблих, обставини та причини їхньої смерті. 

      Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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