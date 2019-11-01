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      В Одесі знесли барельєф Жукову, "слугам народу" це не сподобалось: фото, відео

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      Тут був барельєф Жукову
      Тут був барельєф Жукову / radiosvoboda.org

      В Одесі активісти знесли барельєф радянському маршалу Георгію Жукову. Замість нього встановлять меморіальну дошку загиблим військовим на Донбасі.

      Пресофіцера військкомату Анастасія Ільїяш розповіла, що меморіальну дошку на честь загиблих військовослужбовців, мешканців Одещини, встановлять до 6 грудня, пише "Радіо Свобода".

      До теми: Суд визнав незаконним перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові

      Ільїяш додала, що з Одещини більше 100 людей загинули на Донбасі. Проєкт дошки вже готовий, наразі його узгоджують. Вона додала, що обласна державна адміністрація тричі подавала розпорядження про демонтаж барельєфа – зокрема, у 2016 і 2017 роках.

      Наразі барельєф Жукова лежить у квартирі активістів.

      жуков одеса барельєф
      Барельєф радянському маршалу Георгію Жукову/ Фото: "Радіо Свобода"

      Зауважимо, що знесення радянського маршала засудили 2 одеські народні депутати від "Слуги народу" Артем Дмитрук і Олексій Леонов, а також міський голова Геннадій Труханов.

      В Одесі знесли барельєф Жукову: відео

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

      Жуков
      Маршал Георгій Жуков

      Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

      Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.

      Дивіться відео від 24 каналу про те, хто такий маршал Жуков:

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Слуга народу Новини Одеси СРСР Декомунізація Жертви Геннадій Труханов
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