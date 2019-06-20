В Одесі зник 8-річний хлопчик: його тіло знайшли в морі

В Одесі на пляжі "Ланжерон" 19 червня зник 8-річний Микола Перчик. Спочатку його шукали на території пляжу, але наразі стало відомо, що його тіло знайшли водолази на дні моря.

Повідомляється, що хлопчик відпочивав біля моря під наглядом родички. Але коли жінка відвернулася – хлопчика вже не було, він кудиись відійшов.

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Родичка повідомила про інцидент правоохоронців, які одразу почали пошуки дитини.

Нині стало відомо, що його знайшли без ознак життя. Водолази дістали тіло дитини з дна моря – в 10-ти метрах від місця, де він бавився.



В Одесі загинув 8-річний Микола Перчик

Наразі працівники поліції з'ясовують всі обставини події. Щоб встановити точну причину смерті дитини, тіло направили на судмедекспертизу.

Зазначимо, що це вже друга трагедія в Одесі за цей день – напередодні в Іванівці у вигрібній ямі, ймовірно, знайшли тіло 11-річної Дарії Лук'яненко, яка зникла кілька днів тому. Крім того, правоохоронці затримали основного підозрюваного у цій справі.

Що відомо про зникнення Дарії Лук'яненко?11-річна дівчинка зникла у селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня. Дарія йшла на танцювальний гурток, проте пропала недалеко від місцевого ринку.



У мережі навіть ширилися чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки там втрачали слід. Близькі та друзі родини до останнього надіялися, що дитина жива, адже на наступний день після зникнення вмикався її телефон.



Згодом тіло дитини знайшли 19 червня у вигрібній ямі на подвір'ї одного з будинків у Іванівці. Внаслідок чого загинула неповнолітня, наразі невідомо.