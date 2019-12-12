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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      В Одесі знову пожежа: спалахнув дитячий садок – відео

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      В Одесі сталася пожежа у дитячому садочку / Скріншот з відео

      12 грудня в Одесі у приватному садку "Мандарин" сталася пожежа. Очевидці заявили про вибух генератора.

      Спершу йшлося про вибух через генератор, який стояв у технічному приміщенні. Однак у ДСНС виданню Думская розповіли, що вибуху не було, а з не з'ясованих поки причин загорілося сміття.

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      Рятувальники ліквідували пожежу площею 2 квадратні метри. Постраждалих, на щастя, немає.

      В Одесі спалахнув дитячий садок – дивіться відео

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа
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