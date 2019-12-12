В Одесі знову пожежа: спалахнув дитячий садок – відео
12 грудня в Одесі у приватному садку "Мандарин" сталася пожежа. Очевидці заявили про вибух генератора.
Спершу йшлося про вибух через генератор, який стояв у технічному приміщенні. Однак у ДСНС виданню Думская розповіли, що вибуху не було, а з не з'ясованих поки причин загорілося сміття.
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Рятувальники ліквідували пожежу площею 2 квадратні метри. Постраждалих, на щастя, немає.
В Одесі спалахнув дитячий садок – дивіться відео
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