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      В Одесі знову заборонили купатися на надвідомій "Аркадії" та деяких інших пляжах

      99 Читать новость на русском
      Пляж "Аркадія" в Одесі
      Пляж "Аркадія" в Одесі / Готель Arcadia

      Влада Одеси просить відпочивальників не купатися у морі. Щоправда, ця заборона стосується лише трьох з дев’яти пляжів міста. Причина – морська вода тут за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам.

      За словами представників Одеського лабораторного центру МОЗ України", мовиться про такі пляжі Одеси, як 10-та та 13-та станції Великого Фонтану, а також популярна "Аркадія". Рекомендовано утриматися купатися на цих пляжах до особливого розпорядження.

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      Як пояснили фахівці, вони відібрали проби морської води у зонах відпочинку на пляжах Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського, Кілійського районів і на пляжах Білгород-Дністровського та Одеси. Загалом було досліджено 90 проб морської води на санітарно-мікробіологічні показники та 39 проб на санітарно-хімічні показники. 

      Зауважимо, що раніше в Одесі вже рекомендували утриматися від купання на "Аркадії", а також на "Лузанівці" та у прибережній смузі вздовж міста Южного та села Нова Дофінівка. А все, через те, що внаслідок сильної зливи велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів міста та у підсумку вони стали дуже забрудненими.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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