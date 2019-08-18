В Одесі знову заборонили купатися на надвідомій "Аркадії" та деяких інших пляжах
Влада Одеси просить відпочивальників не купатися у морі. Щоправда, ця заборона стосується лише трьох з дев’яти пляжів міста. Причина – морська вода тут за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам.
За словами представників Одеського лабораторного центру МОЗ України", мовиться про такі пляжі Одеси, як 10-та та 13-та станції Великого Фонтану, а також популярна "Аркадія". Рекомендовано утриматися купатися на цих пляжах до особливого розпорядження.
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Як пояснили фахівці, вони відібрали проби морської води у зонах відпочинку на пляжах Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського, Кілійського районів і на пляжах Білгород-Дністровського та Одеси. Загалом було досліджено 90 проб морської води на санітарно-мікробіологічні показники та 39 проб на санітарно-хімічні показники.
Зауважимо, що раніше в Одесі вже рекомендували утриматися від купання на "Аркадії", а також на "Лузанівці" та у прибережній смузі вздовж міста Южного та села Нова Дофінівка. А все, через те, що внаслідок сильної зливи велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів міста та у підсумку вони стали дуже забрудненими.
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