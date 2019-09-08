В Одесі звільнили керівника художнього музею: люди вийшли на протести

Тисячі людей зібрались на підтримку звільненого з посади керівника Художнього музею Олександра Ройтбурда. Нагадаємо, рішення про звільнення ухвалили депутати Обласної ради. Вони стверджують, що нібито Ройтбурд ігнорував їхні запити та недобросовісно виконував паперову роботу.

Реакція громадськості не забарилася – під стінами Одеської ОДА зібралися небайдужі. Депутати, музиканти, художники й прості одесити вийшли під стіни установи, аби підтримати Олександра Ройтбурда.

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Активіст наголосив, що Ройтбурд багато зробив для музею. Підтримати всесвітньо відомого художника приїхав і мер Львова Андрій Садовий.

Не бути тут не можливо, тому що тут сьогодні мисляча Одеса, яка потребує підтримки й такого, знаєте, певного пушу: "Ви найкращі, ви прорветеся". Ройтбурд це людина, яка має Божий дар, це такий голий нерв, задача якого будити Одесу, з тої сплячки. Я переконаний, що все вдасться,

– наголосив Садовий.

Коли художник обійняв посаду, у музеї панував хаос. У виставкових залах протікали дахи, дощова вода руйнувала шедеври видатних митців.



Олександр Ройтбурд

Організаторка мітингу Олена Філімонова зауважила, що завдяки Олександру музей нарешті почали ремонтувати: оновили зали, врятували картини. І це все – лише 10% з того, що він робив, переконує Філімонова.

За ці півтора року музей, про який взагалі ніхто не знав, став одним з найкращих і найпопулярніших міських локацій,

– підкреслила організаторка.

Сам Ройтбурд не очікував, що сьогодні збереться стільки людей. Він подякував усім за підтримку і ще раз наголосив – за музей боротиметься до останнього.



Одесити мітингують / Фото Катерини Петренко, 24 канал

"Воно поза правовим полем, процедурою і якимось здоровим глуздом. Якщо кілька неосвічених, обмежених людей вирішують долю міст і долю нашої країни – це справа нашої гідності, ми повинні за це боротися", – заявив екскерівник Одеського художнього музею.

Загалом конфлікт із місцевою ОДА у митця триває вже давно. Ще у 2017 році, коли він виграв конкурс на посаду директора – обласні депутати, переважно представники "Опозиційного блоку", не підтримали його кандидатуру. Тоді у ситуацію втрутився очільник ОДА Максим Степанов і зрештою призначив Ройтбурда на посаду. Опісля депутати тричі намагалися його зняти та ось на останній сесії таки домоглись свого.